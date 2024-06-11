قيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا تخطط لتكريم ميركل

تخطط قيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا لتكريم الزعيمة السابقة للحزب والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل بحفل استقبال بمناسبة عيد ميلادها السبعين.

وسيقوم المؤرخ الفني هورست بريدكامب بإلقاء محاضرة في الحفل الذي سيقام في أكاديمية العلوم في برلين، حسبما أعلن زعيم الحزب فريدريش ميرتس في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه في برلين يوم الاثنين.

وتم الاتفاق على الحفل كجزء من سلسلة "حوارات برلين" الخاصة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي مع ميركل. وستبلغ المستشارة السابقة السبعين من عمرها في 17 تموز/يوليو.

وقال ميرتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد ذلك إنه أبلغ لجان الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأن الحزب "سيحتفل بعيد الميلاد السبعين لرئيستنا السابقة والمستشارة أنجيلا ميركل في 25 (أيلول) سبتمبر."

وأضاف ميرتس: "نتطلع إلى ذلك."

وأطاحت ميركل بميرتس من رئاسة المجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 2002. ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقة بين الزعيم الحالي للحزب والمجموعة البرلمانية المحافظة والمستشارة السابقة متوترة بشكل كبير.

وكما في السنوات السابقة، لم تقبل ميركل دعوة للمؤتمر الحزبي للاتحاد الديمقراطي المسيحي في أيار/مايو. وتتهم ميركل من قبل البعض في الحزب بأنها ابتعدت بشكل متزايد عن حزبها.

وفي ديسمبر، انسحبت ميركل من مؤسسة كونراد أديناور التابعة للاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ويُتهم ميرتس من قبل منتقدين في صفوفه بتوجيه الاتحاد الديمقراطي المسيحي نحو التوجه المحافظ بشكل أكبر مما كان عليه في عهد ميركل. وقد يُعتبر إعلان زعيم الحزب عن حفل عيد الميلاد بنفسه تنازلا لداعمي ميركل داخل صفوف الحزب.

ومنذ توليه المنصب بعد كارثة الكتلة المحافظة في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 والانتقال إلى المعارضة بعد 16 عاما من حكومة ميركل، عمل ميرتس بجد لجمع شمل الحزب.