شركات البناء الكورية الجنوبية تفوز بطلبيات بقيمة 10 مليارات دولار في الشرق الأوسط خلال خمسة شهور

أظهرت بيانات الجمعية الكورية للمقاولين الدوليين الصادرة اليوم الثلاثاء وصول إجمالي الطلبيات التي حصلت عليها شركات البناء الكورية الجنوبية من الشرق الأوسط خلال أول خمسة شهور من العام الحالي إلى نحو 10 مليارات دولار مسجلة نموا كبيرا مقارنة بعام 2023.

ووفقا للبيانات بلغت قيمة طلبيات مشاريع البناء التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط 98ر9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين ، مسجلة قفزة تزيد على ستة أمثال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5ر1 مليار دولار.

ويُعزى هذا النمو القوي على أساس سنوي إلى فوز شركة سامسونج إي آند أيه، المعروفة سابقا باسم سامسونغ للهندسة، وشركة جي إس للهندسة والإنشاءات، بمشروع بقيمة 3ر7 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبدعم من الأداء القوي في الشرق الأوسط، بلغ إجمالي الطلبيات الخارجية لشركات البناء المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى 64ر13 مليار دولار، مسجلا أكبر حصيلة لهذه الفترة منذ عام 2020.

ومع ذلك، أشارت الجمعية إلى أن الطلبيات الخارجية قد تبدأ في إظهار نمو سلبي على أساس سنوي خلال الشهر الحالي بسبب تأثير القاعدة الناشئ عن طلبية بقيمة 07ر5 مليار دولار حصلت عليها شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في يونيو من العام الماضي.