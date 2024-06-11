قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير قد أصبح جاهزًا بشكل كبير للافتتاح، مع انتظار بعض اللمسات الأخيرة على الأعمال الإنشائية المحيطة به، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي قبل وقت كاف لتنظيم حملة ترويجية قوية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المتحف سيكون أيقونة للتراث والآثار المصرية وفخرًا لكل المصريين، وسيصبح درة تاج السياحة والآثار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أوضح أن الفنادق في مصر «ممتلئة بالكامل حاليًا»، لا سيما أن الطلب على المنتج السياحي المصري مرتفع للغاية، مضيفا أن التحدي الرئيسي يكمن في بناء المزيد من الفنادق بسرعة لاستيعاب هذا الطلب المتزايد، بالإضافة إلى زيادة خطوط الطيران الناقلة.

وأشار إلى أن الفنادق الحالية تستوعب ما بين 15.5 و 16 مليون سائح، مبينا أن ارتفاع الطلب على الفنادق مع عدم وجود أماكن كافية أدى إلى زيادة الأسعار.

وأكد أن وزارة السياحة لا تسعى إلى التوسع بشكل سريع للغاية، وذلك تفاديًا لانخفاض أسعار الفنادق والبرامج السياحية، موضحا أن خطة التوسعات السنوية تتضمن بناء ما بين 20 و 25 ألف غرفة جديدة.

ونوه أن الدولة تمتلك أكثر من 220 ألف غرفة فندقية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم بناء 15 ألف غرفة فقط هذا العام بسبب التباطؤ الذي حدث؛ نتيجة للظروف الجيوسياسية.

وبشأن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، أوضح «يوسف» أنها تسير بنفس معدلات العام الماضي، معلنا عن تحقيق أكثر من 5 ملايين سائح حتى الآن.

وأشار إلى أن جميع دول الجوار حققت أرقامًا سلبية مقارنة بالعام الماضي، في المقابل حافظت مصر على نفس المعدلات أو زادت عليها قليلاً.

وذكر أن مصر كانت تستهدف 18 مليون سائح هذا العام، متابعا أنه من المتوقع تحقيق ما بين 15.5 و 16 مليون سائح؛ نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة.