بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا

كشفت إحصاءات رسمية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع لأعلى مستوى له منذ صيف 2021 ، وذلك مع استمرار الضعف في سوق التوظيف، رغم المرونة التي يشهدها نمو الأجور.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4ر4٪ في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، بعد أن بلغ 3ر4٪ في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

ومثل الارتفاع الأخير تحديا للتوقعات بأن يظل معدل البطالة دون تغيير وأن يصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو إلى سبتمبر 2021.

كما تراجعت الوظائف الشاغرة بشكل حاد مجددا ، حيث انخفضت بمقدار 12 ألف لتصل إلى 904 آلاف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى مايو ، مسجلة التراجع الثالث والعشرين على التوالي.