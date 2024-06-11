‏محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضرا تموينيا ببيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملات التموينية التي شنتها على الأسواق والمخابز والمحال والمطاعم، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفه تموينبة متتوعة خلال حملاتها علي الأسواق والمحال والمطاعم شملت: 8 محاضر عدم إعلان، ومحضرين شهادة صحية، ومحضر بمضبوطات مواد غذائية غير صالحة ومحضر عدم وجود قائمة أسعار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطري» على مستوى المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأية مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بأهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن.