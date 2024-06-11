تراجع صادرات فيتنام من البن لأدنى مستوى في 15 عاما يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية والأسعار

انخفضت صادرات فيتنام من البن إلى أدنى مستوى لها خلال 15 عاما، في شهر مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع استمرار التراجع خلال الأشهر المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يؤثر سلبا على حجم الإمدادات العالمية من البن، وبالتالي الإبقاء على ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك الفيتنامية، تراجعت صادرات البلاد من البن إلى ما دون 80 ألف طن الشهر الماضي، في انخفاض بواقع 47% مقارنة بنفس الشهر من 2023. ويمثل ذلك أقل قدر من الصادرات خلال شهر مايو منذ عام 2009، وفقا لحسابات بلومبرج.

يشار إلى أن فيتنام هي أكبر منتج في العالم لبن "روبوستا"

وقال دو ها نام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنتيمكس جروب"، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن، إن من المتوقع أن تظل صادرات فيتنام من البن "ضئيلة" شهريا، حتى بدء موسم حصاد الحبوب في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف دو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، إنه جرى تقريبا استنفاد المخزون الذي كان يحتفظ به المزارعون.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار العقود الأجلة لبن "روبوستا" في بورصة لندن إلى أعلى مستوياتها خلال 16 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى نقص إمدادات البن من فيتنام، التي توفر حوالي ثلث إنتاج العالم من هذه الحبوب، والتي تستخدم في إعداد القهوة سريعة التحضير، وإسبريسو.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك التي جمعتها بلومبرج، بلغ حجم صادرات فيتنام من البن خلال شهر مايو منذ عام 2009 حوالي 100 ألف طن. وصدرت البلاد حوالي 19ر1 مليون طن خلال الشهور الثماني الأولى من موسم 2023-2024، في انخفاض بواقع 9ر6% على أساس سنوي.