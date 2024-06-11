عائلات جنود إسرائيليين يهددون بوقف مشاركة أبنائها في الحرب على غزة

هددت مئات عائلات الجنود الإسرائيليين، بوقف مشاركة أبنائها في الحرب على غزة.

جاء ذلك بعد مصادقة الكنيسيت بأغلبية على قانون يمدد إعفاء قطاع واسع من (اليهود المتشددين)الحريدييم من الخدمة العسكرية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وجاء تهديد عائلات الجنود الإسرائيليين في رسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ولرئيس الأركان هرتسي هليفي، على خلفية نقاش قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، وذلك بسحب أبنائهم من الجبهة.

وقالت عائلات الجنود الإسرائيليين في الرسالة: «نحن سنطلب من أبنائنا وجنودنا التوقف عن المشاركة في الحرب، ووضع أسلحتهم جانباً والعودة نهائياً إلى البيت».

وأضافت: «لا يمكن أن يمرر قانون كهذا فيما يقدم الجنود حياتهم، الحكومة تخون مواطنيها، وتضحي بحياة أبنائنا من أجل بقائها على قيد الحياة السياسية، لن نقدم أبنائنا على مذبح الفساد العام».

وصادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية.

وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.