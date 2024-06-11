شولتس: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب وقف القتال

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن إطلاق عملية إعادة إعمار أوكرانيا يتطلب وقف العمليات القتالية في البلاد.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تشيلي غابرييل بوريتش في برلين، يوم الاثنين، إن "ألمانيا تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا، وسنواصل تقديم المساعدات طالما كان ذلك ضروريا".



وتابع: "غدا سنعقد مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا، سيكون فيه تمثيل لأكثر من 90 دولة. ولكن قبل إعادة الإعمار يجب إنهاء الحرب".

يذكر أن مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا سيفتتحه أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في برلين يوم الثلاثاء لمناقشة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.