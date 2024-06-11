وزير خارجية الأردن: 69 دولة و63 منظمة شاركت في مؤتمرالاستجابة الإنسانية لغزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن 69 دولة و63 منظمة إقليمية شاركت في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة» الذي انطلق صباح الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، في البحر الميت.



وأضاف أن المؤتمر بعث برسالة واضحة مفادها أن العدوان على غزة يجب أن يتوقف، وأن الكارثة الإنسانية يجب أن تنتهي، مع ضرورة انتهاء هذه الكارثة ووقفها وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن غزة تتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدا أن المؤتمر شدد على ضرورة وجود استجابة دولية وفاعلة لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من مساعدات وتسهيل توزيعها.

وشدد على أن إنهاء الكارثة الإنسانية يتطلب في الأساس إنهاء العدوان على غزة، موضحا أنه إذا لم يتوقف العدوان فإن الأزمة ستتفاقم.

وعُقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت.

ويهدف المؤتمر، إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.