 واشنطن: إسرائيل لم تستخدم الرصيف العائم في غزة لتنفيذ عملية النصيرات - بوابة الشروق
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واشنطن: إسرائيل لم تستخدم الرصيف العائم في غزة لتنفيذ عملية النصيرات

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 8:37 م

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وريبرج، إنّ إسرائيل لم تستخدم الرصيف الأمريكي العائم في قطاع غزة لتنفيذ العملية العسكرية في مخيم النصيرات.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا يعرف مصدر هذه المعلومات التي وصفها بالكاذبة.

وأوضح أن وجود الرصيف العائم في غزة يهدف إلى دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكّد أنه لا يوجد أي رابط بين الرصيف البحري وبين أي عملية عسكرية إسرائيلية في غزة.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إسرائيل استخدمت الرصيف البحري الأمريكي العائم في قطاع غزة لتنفيذ عملية النصيرات التي نفذتها إسرائيل لتحرير أربعة أسرى.

وتخلل العملية ارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها قرابة الـ300 فلسطيني، بجانب مئات الجرحى.

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