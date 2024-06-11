مدبولي: إنشاء بنك التنمية الجديد يسهل النفاذ للتمويل الميسر دون معايير مجحفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «إنشاء بنك التنمية الجديد ضرورة حتمية لمواجهة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية».

وأضاف خلال كلمة أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن «انضمام أعضاء جدد للبنك وتوسيع عضوية مجموعة بريكس، يحقق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلًا للبنك».

وأشار إلى أن «عددًا من الدول المنضمة حديثًا تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي يعزز من قدرات البنك التمويلية، وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا».

وأكد أن «الحكومة المصرية اتخذت توجها منفتحا على كل دول العالم ومؤسساته المالية، دون تمييز أو تفضيل»، مشددًا على أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معاد لأي جهة أو في إطار السعي لمواجهة النظام القائم».

وأوضح أن «هذا التوجه الاستراتيجي يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل؛ من أجل إصلاح النظام الحالي الذي بني انطلاقًا من معطيات لم تعد واقعية».