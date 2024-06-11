‎المغرب: بدء تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية

أعلنت المملكة المغربية بدء أعمال تشييد محطة لتحلية مياه البحر غربي البلاد، ستكون "الأكبر" من نوعها في القارة الإفريقية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية أن "ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أشرف يوم الاثنين، على إعطاء الإشارة لانطلاق أعمال تشييد محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، والتي ستكون الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب" من المياه المحلاة، مشيرة إلى أن " 7.5 ملايين من سكان مدن الدار البيضاء والجديدة وسطات وبرشيد والبير الجديد (غرب) ومناطق مجاورة أخرى سيستفيدون منها".



وأشارت الوكالة إلى أن "هذا المشروع يندرج في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضية الماء الاستراتيجية، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في المتساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة".

ويشكل هذا المشروع جزءا من محور "تطوير العرض المائي" في إطار "البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه الملك سنة 2020، والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم".

وستنجز المحطة الجديدة بحسب الوكالة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 هكتارا، بميزانية تشييد تبلغ 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار).