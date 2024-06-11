السكرتير المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بمشروعات الدواجن

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة تفقدية لمشروعات الدواجن بمنطقة بياض العرب –شرق النيل- لمتابعة انتظام سير العمل وتدعيم العنابر بدفعة جديدة من الكتاكيت، ضمن خطة المحافظة للتنوع في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين في نطاق المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الزيارة تفقد عنابر الدواجن في منطقة بياض العرب، حيث تم تقديم شرح تفصيلي له حول سير العمل في المشروع، والخطوات التي تم اتخاذها لضمان توفير إنتاج وفير من الدواجن لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، بجانب متابعة استلام دفعة جديدة من الكتاكيت، وذلك للعمل على زيادة إنتاج الدواجن وبيض المائدة وتوفيرها بأسعار تنافسية في الأسواق، ما يخفف الضغط على المستهلكين ويسهم في استقرار الأسعار.

وأكد السكرتير العام المساعد توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأهمية تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناسبات والمواسم التي تشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية.