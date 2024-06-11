قالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها استهدفت المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.

وأضافت في بيان لها، أن ذلك جاء ردا على "مجزرة مخيم النصيرات" التي قتلت خلالها إسرائيل 200 فلسطيني مقابل تحرير 4 من أسراها.

وأوضحت الجماعة في بيانها أن الإصابة كانت "دقيقة" دون أن توضح حجم الأضرار.

وقالت، إن ضرباتها أيضا أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما "نورديرني" و"تافيشي"، مؤكدة أنها أدت إلى نشوب حريق في السفينة الأولى، نتاج عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر.

وأوضحت الجماعة أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ العمليتين بصواريخ بحرية وباليستية وطائرات مسيرة.

يذكر أنه في وقت سابق، ذكرت وكالتان بحريتان بريطانيتان أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن.

-بريطانيا تكذب ادعاءات الاستهداف

نفت وزارة الدفاع البريطانية، أول أمس الأحد، استهداف الحوثيين للمدمرة "دايموند" في البحر الأحمر، وقالت إن بيان الجماعة بشأن استهداف المدمرة "كاذب".

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن "هذه الادعاءات غير صحيحة".

ومنذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، باعتقاد أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، في إطار دعم قطاع غزة في ظل حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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- ثالث مدمرات الدفاع الجوي من النوع 45، ذات القدرة العالية، وواحدة من السفن الحربية الأكثر تقدمًا في العالم.

-دورها الأساسي تزويد السفن بالدفاع الجوي باستخدام نظام الصواريخ المضاد للطائرات Sea Viper الهائل.

- تكشف عن تهديدات العدو من مسافة بعيدة، واستجوابهم، وتحييدهم إذا لزم الأمر.

-هي منصة متعددة الاستخدامات وقادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية والشرطية، بدءًا من عمليات مكافحة المخدرات على متن الطائرة، أو العمل كقائد لمجموعة مهام أو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

- تعمل كجزء من مجموعة مهام الناقل لحاملات الطائرات الجديدة من فئة كوين إليزابيث، حيث توفر المراقبة الجوية والحماية لمجموعة المهام بأكملها.

- يبلغ طولها تقريبًا 52 مترا.

- تم تصميمها بخطوط أنيقة للتخفي في البحر.

- تظهر بشكل غير مرئي تقريبًا على رادار العدو.

- مزودة بأجهزة استشعار عسكرية ومجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة.

- اكتشاف وتدمير أي تهديد محمول جواً أو سطحيًا أو تحت السطح.