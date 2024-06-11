حزب الله اللبناني يطلق صاروخ أرض جو على طائرة إسرائيلية ويجبرها على المغادرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن ‌"‌‌وحدة الدفاع الجوي تصدت لطائرة معادية انتهكت الاجواء اللبنانية".

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدّت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية ليل الإثنين/ الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، ما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور".‏

ووفق الوكالة، "تسببت الإعتداءات الاسرائيلية التي طالت أطراف بلدتي الريحان والقطراني أمس، ومع استمرار موجة الحر، في ارتفاع منسوب الحرائق على مستوى المنطقة".

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني أخمدت حرائق في بلدات القطراني، والريحان، وقليا، وعين قانا، وانصار، وكوثرية الرز وعدلون، لافتة إلى أنه ومت السيطرة على الحرائق كافة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.