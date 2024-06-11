 ريو تينتو تعتزم شراء حصة ميتسوبيشي في بوين سميلترز للتعدين - بوابة الشروق
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ريو تينتو تعتزم شراء حصة ميتسوبيشي في بوين سميلترز للتعدين


نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 8:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 8:46 ص

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسية "ريو تينتو" الموجود مقرها في لندن موافقتها على شراء حصة شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية البالغة 65ر11% من أسهم شركة "بوين سميلترز  ليمتد" التي تمتلك وتدير مصنع ألومنيوم بوين أيلاند في جلادستون بأستراليا. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة حتى الآن.

وعند اكتمال هذه الصفقة وبعد الاتفاق الأخير على شراء حصة سوميتومو كيميكالز كومباني اليابانية البالغة 46ر2% من أسهم بوين سميلترز ستصل حصة ريو تينتو في الأخيرة إلى 5ر73%.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبعد اتمام الصفقتين ستصبح بوين سميلترز مملوكة لكل من ريو تينتو بنسبة 5ر73% وواي.كيه.كيه بنسبة 5ر9% ويو.أيه.سي.آي أستراليا 29ر9% وساوثرن كروس ألومنيوم 71ر7%.


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