حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي أقيمت مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح أهداف المباراة منتخب بوركينا فاسو عن طريق لاعبه دانجو واتارا في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله لاسينا تراوري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز أغسطس كارجبو هدف تقليص الفارق لمنتخب سيراليون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف أمادو باكايوكو هدف التعادل في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، خلف منتخب مصر المتصدر بـ 10 نقاط، وغينيا بيساو الوصيف بـ 6 نقاط.