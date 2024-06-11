السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويشيد بموقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية هذا النهج في تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.