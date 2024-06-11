رئيس وزراء العراق: العالم وقف عاجزا أمام ما يحدث في غزة ويتستر خلف مواقف خجولة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الكارثة الإنسانية مازالت تتسع بسبب العدوان على غزة، مجددًا التأكيد على المبادرة التي أطلقها العراق في مؤتمر القاهرة للسلام، بإنشاء صندوق لدعم غزة بعد العدوان.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن العدوان على غزة كشف هشاشة النظام الدولي، وعجزه في القيام بواجباته ومسئولياته، في ظل حملة التطهير والإبدة الجماعية والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع، والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

ونوه أن «أعداد الضحايا مرعبة في غزة»، مشيرًا إلى أن «العالم – رغم ذلك - وقف عاجزًا ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسئولية».

وأشار إلى أن «بربرية العدوان تسببت في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة وعموم الأراضي المحتلة»، موضحًا أن «نسبة نازحي القطاع بلغت أكثر من 80% من مجموع سكانه البالغ 2.3 مليون».

وتستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ويهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.