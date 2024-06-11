قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن الوزارة اتخذت إجراءات فورية للتحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة في منطقة قريبة من جزيرة شدوان في البحر الأحمر.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قامت بمسح للمنطقة أسفر عن العثور على اثنين من الخراف النافقة تم إلقاؤهما من أحد المراكب.

وأضاف أنه تم التخلص من الخراف بطريقة آمنة، موضحا أن الوزارة تتابع بالتعاون مع هيئة الموانئ المصرية رصد السفينة المتسببة في الواقعة وتعقبها؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأوضح أن السفينة تتحرك في الممرات المائية المصرية، وبالتالي يمكن تعقبها بعد معرفة وجهتها ومسارها من خلال قناة السويس.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد وكيل السفينة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات متبعة بصورة دائمة وتشمل أيضًا حوادث إلقاء الزيوت في البحر، في حال التأكد من ثبوت أن السفينة هي مصدر التلوث.