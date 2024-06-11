جانتس يؤكد لبلينكن دعمه لأي خطة مسئولة تضمن عودة المحتجزين

التقى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني جانتس، صباح اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يجري زيارة إلى تل أبيب.

وكتب جانتس، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه أكد خلال اللقاء، ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط على حركة حماس؛ لتمرير صفقة التبادل، مؤكدًا دعم حزبه لأي «خطة مسئولة» لإعادة المحتجزين.

وأشار إلى أنه «شدد خلال اللقاء، على الدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل».

وقال إنه «نوه خلال اللقاء أن بلاده لن تتردد في التحرك بقوة لحماية مواطني الشمال وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم، إذا لم يتعامل المجتمع الدولي مع تهديد حزب الله».

נפגשתי היום עם מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן.



הדגשתי את החשיבות, במיוחד בימים אלו, של הפעלת מירב הלחץ על המתווכות כדי להביא את הסכמת החמאס למתווה החטופים שהציעה ישראל. הוספתי כי אתמוך בכל מתווה אחראי שיביא להשבת החטופים, גם מחוץ לממשלה.



ציינתי עוד בפני המזכיר, כי לארה״ב… pic.twitter.com/fSPbwDVAAr — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 11, 2024

وبدأت الولايات المتحدة أمس، مسعى جديداً لتحريك صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإبرام اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووصل بلينكن بعد ظهر أمس إلى إسرائيل في مستهل جولة في المنطقة، وتوجه فوراً للقاء نتنياهو لبحث صفقة غزة معه، علماً بأنه بحث الموضوع ذاته مع الرئيس السيسي، وسط تأكيد على «توافق» مصر والولايات المتحدة على تكثيف جهود وقف النار.

وأعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، أمس، تمسكهما بشروطهما لقبول أي مقترح لوقف النار، وأن يتضمن أي اتفاق «وقفاً دائماً للعدوان (الإسرائيلي) وانسحاباً شاملاً من القطاع».