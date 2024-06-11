تراجع الصادرات الكورية الجنوبية خلال أول 10 أيام من يونيو الجاري

أظهرت بيانات كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات بنسبة 7ر4% خلال أول عشرة أيام من شهر يونيو الجاري، ويرجع ذلك إلى قلة أيام العمل وتراجع صادرات السيارات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 6ر14 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو الجاري، مقارنة بـ 2ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 4ر7% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر15 مليار خلال نفس الفترة، مما أسفر عن حدوث عجز تجاري بقيمة 800 مليون دولار.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 2ر11% على أساس سنوي. وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 6ر36% لتصل إلى 97ر2 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات منتجات البترول بنسبة 3ر9% لتصل إلى 36ر1 مليار دولار.

وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 9ر18% لتصل إلى 2ر1 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 5ر8% خلال أول عشرة أيام من الشهر الجاري لتصل إلى 97ر2 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات إلى أمريكا بنسبة 2ر10% لتصل إلى 8ر2 مليار دولار.