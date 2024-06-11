توقيع اتفاقية لتدشين شركة تستهدف تعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات منخفض التركيز

• البترول: الطاقة الإنتاجية للمشروع مليون طن سنوياً من الخام

وقعت هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة ايمكس انترناشيونال اتفاقية المساهمين لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات منخفض التركيز، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع مليون طن سنوياً من الخام بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار، وفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذي شهد توقيع الاتفاق، إن المشروع يحقق قيمة مضافة للاستفادة من توافر خام الفوسفات وتوطين لتكنولوجيا متطورة تعد إضافة قوية لصناعة التعدين التى تشهد تنفيذ خطط عمل لتنميتها وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بكافة السبل والإمكانيات المتاحة فى ضوء ما تحققه من الوفاء باحتياجات الصناعة والزراعة وقطاع التشييد من خامات، يتم توفيرها محلياً.

وأضاف أن الوزارة حريصة على الإسراع بتنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية، كما أن الطريق ممهد لإضافة العديد من المشروعات في ضوء توجه الحكومة لتيسير كافة إجراءات الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة.

وبحسب البيان، فإن إنشاء الشركة الجديدة يعمل على تحقيق أقصى استفادة لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى باستخدام تقنية متطورة تعتمد على رفع تركيز الخام من عنصر الفوسفور بشكل كيميائى وتدعى GetMoreP وهذه التقنية ستعمل على رفع تركيز خام الفوسفات لمستويات تتجاوز 37%، كما سيتم تسويق المنتج النهائى من خام الفوسفات عالى التركيز للأسواق العالمية وخاصة لمصنعى حامض الفوسفوريك والأسمدة المركبة، وقد التزمت شركة برايون بتوقيع عقد شراء طويل المدى لجزء كبير من خام الفوسفات المنتج عالى التركيز لاستخدامه فى منشآت إنتاج حامض الفوسفوريك الخاصة بها فى بلجيكا.

وتم اختيار تقنية "GetMoreP" المملوكة لشركة PRYON)) لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة بدلاً من التقنيات الأخرى مثل (التعويم الرغوى) لأسباب عديدة منها انخفاض استهلاك المياه وإنتاج خامس أوكسيد الفسفور بجودة عالية 37%، ويتميز المشروع بالاكتفاء الذاتى من الطاقة المولدة ذاتياً من البخار والطاقة بفضل وحدة حامض الكبريتيك التى ستؤمن الكمية المطلوبة من حامض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت إلى كبريتيد مع البخار والطاقة.

في سياق متصل، شهد الوزير توقيع عقد تنفيذ أعمال المشروع بين شركات غاز الشرق وايمكس وتيسين كروب أودا وسوفريكو.

وستقوم شركة سوفريكو العالمية بنطاق أعمال استشارى إدارة المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وتتولى شركة تيسين كروب أودا أعمال تنفيذ المشروع «بما لديها من خبرات واسعة فى مجال الأسمدة».