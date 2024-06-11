شولتس: السلام في أوكرانيا سيتطلب موافقة بوتين على سحب القوات

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤل حذر بشأن عقد مؤتمر سلام من أجل أوكرانيا في سويسرا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في مؤتمر مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين: "سنناقش المبادئ من أجل سلام عادل ودائم هناك."

وذكر شولتس: "هذه ليست مفاوضات بعد لإنهاء الحرب، لأنه من أجل ذلك سيتعين على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يبدي استعداده لإنهاء هذه الحملة الوحشية وسحب القوات."

وأضاف شولتس: "لكن ربما يمكن العثور على سبيل لإطلاق عملية يكون لروسيا خلالها مقعد على الطاولة أيضا فى يوم ما ."

وشدد المستشار الألماني على أن أوكرانيا وحدها هي من سيقرر موعد مشاركة روسيا ولن يجبرها داعموها على تنازلات ضخمة، وأن ألمانيا ستظل إلى جانب الأوكرانيين بثبات.