تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر في 5 أشهر

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيانات نشرتها اليوم الثلاثاء، إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى واعترضت أكثر من 30 ألف شخص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية، ضمن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، منعت الوحدات البحرية 30 ألفا و281 شخصا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي من اجتياز الحدود البحرية مقارنة بـ 21 ألفا و652 شخصا خلال نفس الفترة من 2023.

وانتشلت الوحدات البحرية 462 جثة (من بينهم سبعة تونسيين) في 2024 مقارنة بـ712 (من بينهم 24 تونسيا) خلال نفس الفترة في عام 2023.

وتعد تونس منطقة عبور رئيسية نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، للآلاف من المهاجرين الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتضغط روما ودول الاتحاد الأوروبي لكبح تلك التدفقات عبر مساعدات اقتصادية ومالية لتونس.