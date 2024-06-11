الكرملين: هجمات منشآت الطاقة في أوكرانيا تستهدف عرقلة الإمدادات العسكرية

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قال الكرملين إن الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا مبررة، حيث إنها تستهدف جزئيا عرقلة إمدادات الكهرباء للمنشآت العسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء " بطبيعة الحال، /شبكة الكهرباء/ هذه تكون مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية في حالات معينة".

وكان بيسكوف يجيب على سؤال بشأن ما إذا كان نظام إمداد الطاقة في أوكرانيا يعد هدفا عسكريا قانونيا.

ويستهدف الجيش الروسي محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في أوكرانيا منذ مارس الماضي.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، فإن 80% من محطات الطاقة الحرارية ونحو ثلث محطات الطاقة الكهرومائية تدمرت.

ووصفت منظمة العفو الدولية الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بأنها جريمة حرب.