أمريكا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار، أثناء مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يستضيفه الأردن.

وقال بلينكن: "اليوم أعلن عن مساعدة جديدة إضافية بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من (8ر1 مليار دولار) قدمتها الولايات المتحدة منذ 2021 من أجل التنمية والمساعدات الاقتصادية والإنسانية."

وأضاف: "هيا نعمل معا لضمان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة وأن تصل للأشخاص الأكثر احتياجا بمجرد دخولها إلى غزة، برا وجوا وبحرا."

ودعا جميع الدول المشاركة إلى تقديم المزيد من المساعدات حيث "لن يتم تمويل سوى ثلث ما تطالب به الأمم المتحدة حاليا."

ولفت إلى أن إسرائيل اتخذت في الأشهر القليلة الماضية خطوات لمواجهة العقبات التي تحول دون توصيل المساعدات إلى غزة، ولكنها "يمكنها ويتعين عليها أن تقوم بالمزيد."

وناشد بلينكن إسرائيل أن تقوم بتسريع وتيرة تفتيش شاحنات المساعدات، وتقليص قائمة البضائع المحظورة، وزيادة الأدوية التي تنقذ الأرواح، وإصلاح أنظمة المياه والصرف الصحي، فضلا عن تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.