الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، إنها "إذ تؤكد على أن اعتماد هذا القرار يعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة والمدنيين الفلسطينيين فيه لتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده".

وأيد مجلس الأمن الدولي خطة متعددة المراحل قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في حرب غزة بعد اعتماد قرار مماثل في نيويورك أمس الاثنين.