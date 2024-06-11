وزير المالية: ملتزمون بالقضاء على الفقر وتوفير رعاية صحية لكل المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وضمان الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية لكل المواطنين.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن «الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الجديد في تلك المجالات لا يقدر بثمن»، معربًا عن تطلعه لتعميق شراكة الجانبين لتحقيق تلك الأهداف الحاسمة.

وأشار إلى أن «مصر ملتزمة كذلك بالاستثمار في البنية التحتية التي تدفع النمو الاقتصادي الشامل، وتخلق فرص العمل، وتشجع النمو الحضري المستدام».

ولفت إلى أن «مصر تركز على التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة التي تعالج ضرورات تغير المناخ وتلبي المطالب المتزايدة».

وأوضح أن «مشروع الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والتقليل من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز دور القطاع الخاص، من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة».

وأكمل: «في العام المالي الجديد موازنة مصر تستهدف تحقيق تلك الأهداف، من خلال استهداف تحقيق معدل نمو قدره 4.2 وهو المعدل الذي نحاول أن نتعداه لتلبية تلك المتطلبات، وبنك التنمية شريك بالغ الأهمية لدعم أجندتنا التمويلية».