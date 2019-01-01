فاروس: انخفاض معدل التضخم السنوى «مفاجئ» وأقل من توقعات البنك

هبط معدل التضخم السنوى فى شهر يونيو الماضى لأدنى مستوى منذ 3 أعوام، ليصل إلى 8.9%، مقابل 13.2% فى مايو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، والتى أشارت إلى تراجع المعدل الشهرى بنسبة 1%.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن قسم الطعام والمشروبات ارتفع على أساس سنوى بنسبة 9.7%، نتيجة زيادة أسعار الخضراوات 17.6%، حيث صعد سعر الطماطم بنحو 14.7%، والبصل 32.5%، والبطاطس 27.4%.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنحو 9.3%، نتيجة صعود الأرز 10.4% والمكرونة 9%، وزادت أسعار اللبن الحليب كامل الدسم 7.3%، والجبن 4.4%، ومجموعة الموالح 57.1%، والموز 52.2%.

وارتفعت أسعار الدواجن بنحو 5.9%، وأسعار الأسماك الطازجة والمجمدة 14.1%، والسمك المملح والمدخن 6.1%، كما صعدت أسعار الزبد والسمن البلدى بنحو 2.5%، وزيت الزيتون 14.1%، والمربى 7.8% ومنتجات الحلويات 6%.

وبحسب المركزى للإحصاء، فإن أسعار البن زادت خلال الشهر الماضى على أساس سنوى بنحو 1.8%، والشاى بنسبة 1.3%، ومجموعة الصلصات 11%، كما ارتفعت أسعار الدخان 9.3%، وقسم الملابس والأحذية 8.1%، وذلك لارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنحو 8.1%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 12%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 10.2%، والأحذية 9%.

وبحسب بيانات المركزى، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 18.3%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنحو 6.2%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.8%، والأثاث والتجهيزات والسجاد 6.4% والمفروشات المنزلية 5.8%، والاجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 4.7%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنحو 5.5%، والسلع الاعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 3.2%.

وارتفعت أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 5.5%، لزيادة المنتجات والأجهزة والطبية 5.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 6.5%، وخدمات المستشفيات 3.7%، وزاد قسم النقل والمواصلات بنحو 1.4%، نتيجة صعود أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص 2.1%، ومجموعة خدمات النقل 0.9%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 15.1%، وذلك لزيادة أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 15.2%، والتعليم الثانوى العام والفنى 13.5%، والتعليم العالى 16.6%.

وهبط معدل التضخم السنوى فى الحضر إلى 9.4% الشهر الماضى، مقابل 14.1% فى إبريل السابق له.

وبحسب بنك الاستثمار فاروس، فإن انخفاض معدل التضخم السنوى «يعد مفاجئا، حيت جاء أقل من توقعات البنك.. كنا نتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الشهر الماضى إلى 14% على أساس سنوى، و1.5% على أساس شهرى»، وفقا للبنك، مشيرا إلى أن التراجع جاء نتيجة لتأثير سنة الأساس حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات فى شهر مايو، وتم رفع الدعم فى يونيو 2018 مسجلا أعلى نمو شهرى فى عام 2018.

وتوقع البنك، أن ينتهى عام 2019 بمتوسط مستوى تضخم يبلغ 11.0٪ على أساس سنوى.

كان صندوق النقد الدولى قد توقع تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام الحالى إلى 11%، مقابل 12.8% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى التراجع خلال العام القادم ليصل إلى 10.2%.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، خلال الربع الأخير من 2020.

وبحسب تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، فإن تراجع معدل التضخم، جاء مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، والتى تمثل 40٪ من سلة أسعار المستهلكين، بنسبة 10.1٪ على أساس سنوى فى الشهر الماضى.

وتوقع التقرير، أن تلجأ لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض خلال اجتماع اليوم، متوقعا ان تلجأ اللجنة إلى خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.

وعلى المستوى الشهرى، فإن قسم الطعام والمشروبات قد انخفض بنسبة 2.3%، وذلك لتراجع أسعار الخضراوات بنسبة 10%، بسبب هبوط أاسعار الخيار بنسبة 28.9%، والفلفل الرومى البلدى بنسبة 12.4%.

وتراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن بنسبة 3.4%، والبيض بنسبة 1.8%، فى حين ارتفعت أسعار الفاكهة بنحو 9.7%، نتيجة صعود أسعار الليمون 50.8%، والموز 10.5%، كما زادت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة 2.3%، وأسعار الأرز 0.1%، والمكرونة 0.1%، ومنتجات الحلويات 0.2%.

وبحسب بيان المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت 0.7%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها 0.4%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس 1.1%، ومجموعة الأحذية بنحو 0.2%، ومجموعة إصلاح الأحذية 0.1%.

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنحو 0.2%، كما زادت أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1%، ومجموعة الرحلات السياحسة المنظمة بنسبة 11.4%، والوجبات الجاهزة 0.9%.

وتراجعت أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 1.8%، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الأخرى غير المصنفة فى مكان آخر 0.7%.