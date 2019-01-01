العليا الهندية تأمر بتقديم تقرير حول خلاف بين هندوس ومسلمين على مزار مقدس الأسبوع المقبل

أصدرت المحكمة العليا الهندية، اليوم الخميس، أوامرها للجنة الوساطة التي تم تشكيلها لتسوية الخلاف القائم بين الهندوس والمسلمين على مزار مقدس بتقديم تقريرها بحلول الأسبوع المقبل.

وقال القضاه إنه في حال لم تفلح عملية الوساطة، سوف تستمع المحكمة للقضية يوميا ابتداء من 25 يوليو الجاري، وذلك بحسب ما ذكره موقع بار اند بينش القانوني الإلكتروني.

وكان متطرفون هندوس قد هدموا مسجد بابري الذي يعود للقرن الـ15 في بلدة ايوديا، مما أثار أعمال عنف واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 2000 شخص.

ويقول الهندوس إن معبدا للإله رام كان مقاما في نفس الموقع قبل بناء المسجد، ويريدون بناء معبد جديد، في حين يريد المسلمون بناء مسجد جديد.

وقالت المحكمة إن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء سوف تقدم تقريرا حول مدى التقدم في جهود الوساطة بحلول 18 يوليو الجاري.

وكانت المحكمة قد أمرت بتشكيل اللجنة في مارس الماضي، وطالبت الأعضاء بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية في محاولة للتوصل لتسوية مرضية للطرفين.