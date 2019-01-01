واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، تفعيل المرحلة الثامنة من مُبادرة "كلنا واحد"، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعا على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي (فيسبوك - تويتر) عبر شبكة الإنترنت بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل.

ونسقت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مع كبار التجار، وتم إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.