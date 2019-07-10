بطلة المنتخب الأمريكى للسيدات ترفض لقاء ترامب بالبيت الأبيض

كتبت ــ هاجر فؤاد:

أعلنت نجمة المنتخب الأمريكى لكرة القدم، ميجان رابينوى، أنها لن تلبى دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفريقها بطل العالم، لزيارة البيت الأبيض.

وقالت رابينوى هدافة بطولة كأس العالم 2019، التى شهدت تتويج منتخب بلادها بفوزه على هولندا بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة النهائية، فى حديث لشبكة «سى إن إن» الأمريكية: إنها لن تذهب للبيت الأبيض فى حال دعوتها، معتقدة أن معظم لاعبات الفريق لن يذهبن.

سبق وتحدت رابينوى ترامب، كما انتقدت لرفضها ترديد النشيد الوطنى الأمريكى، أو وضع يدها على صدرها مثل باقى اللاعبات واكتفائها بعقد يديها خلف ظهرها، قبل بدء مباراتها ضد إسبانيا فى يونيو الماضى، احتجاجا على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات فى الولايات المتحدة، واعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.

وفى سلسلة تغريدات سابقة، رأى ترامب أنه يجب على ميجان ألا تقلل من احترام البيت الأبيض، وتعلم أن كثيرا من الأمور تحققت من أجلها ومن أجل فريقها، وعليها أن تكون فخورة بعلم بلادها.

وفى نفس سلسلة التغريدات، قال الرئيس الأمريكى: إنه سيدعو منتخب السيدات لكرة القدم من أجل زيارة البيت الأبيض لأنه معجب بأداء المنتخب.

فى المقابل، سيحتفل المنتخب الأمريكى للسيدات بتتويجه بطلا للعالم للمرة الرابعة فى شوارع نيويورك، الأربعاء، وستستقل لاعبات المنتخب الأمريكى باصا مكشوفا سيسير بهن فى شوارع نيويورك قبل الاحتفاء بهن من قبل عمدة المدينة بيل دى بلازيو تماشيا مع تقاليد المدينة التى بدأت منذ أكثر من قرن.

وبذلك ستكون نيويورك المحطة الأولى للمنتخب فى جولته الاحتفالية، التى ستشمل العديد من الولايات خلال الأشهر المقبلة، وستتوجه اللاعبات بعد احتفال نيويورك إلى مدينة لوس أنجلس؛ حيث سيظهرن فى حفل «اسبيس» الرياضى الموازى لحفل الأوسكار.

وقالت رابينوى هدافة بطولة كأس العالم 2019، التى شهدت تتويج منتخب بلادها بفوزه على هولندا بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة النهائية، فى حديث لشبكة «سى إن إن» الأمريكية: إنها لن تذهب للبيت الأبيض فى حال دعوتها، معتقدة أن معظم لاعبات الفريق لن يذهبن.سبق وتحدت رابينوى ترامب، كما انتقدت لرفضها ترديد النشيد الوطنى الأمريكى، أو وضع يدها على صدرها مثل باقى اللاعبات واكتفائها بعقد يديها خلف ظهرها، قبل بدء مباراتها ضد إسبانيا فى يونيو الماضى، احتجاجا على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات فى الولايات المتحدة، واعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.وفى سلسلة تغريدات سابقة، رأى ترامب أنه يجب على ميجان ألا تقلل من احترام البيت الأبيض، وتعلم أن كثيرا من الأمور تحققت من أجلها ومن أجل فريقها، وعليها أن تكون فخورة بعلم بلادها.وفى نفس سلسلة التغريدات، قال الرئيس الأمريكى: إنه سيدعو منتخب السيدات لكرة القدم من أجل زيارة البيت الأبيض لأنه معجب بأداء المنتخب.فى المقابل، سيحتفل المنتخب الأمريكى للسيدات بتتويجه بطلا للعالم للمرة الرابعة فى شوارع نيويورك، الأربعاء، وستستقل لاعبات المنتخب الأمريكى باصا مكشوفا سيسير بهن فى شوارع نيويورك قبل الاحتفاء بهن من قبل عمدة المدينة بيل دى بلازيو تماشيا مع تقاليد المدينة التى بدأت منذ أكثر من قرن.وبذلك ستكون نيويورك المحطة الأولى للمنتخب فى جولته الاحتفالية، التى ستشمل العديد من الولايات خلال الأشهر المقبلة، وستتوجه اللاعبات بعد احتفال نيويورك إلى مدينة لوس أنجلس؛ حيث سيظهرن فى حفل «اسبيس» الرياضى الموازى لحفل الأوسكار.