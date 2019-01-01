 الشرطة الألمانية تعثر على 500 نبتة ماريجوانا داخل منزل غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية تعثر على 500 نبتة ماريجوانا داخل منزل غربي البلاد

د ب أ
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 8:13 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 8:13 م

عثرت الشرطة الألمانية على 500 نبتة من نبات الماريجوانا المخدر داخل منزل بمدينة راينباخ قرب العاصمة القديمة بون، واكتشفت بذلك حديقة احترف صاحبها زراعة الماريجوانا.

وقالت الشرطة اليوم الخميس: "تم تخصيص ثمان خيام لنمو النبات المخدر في جميع حجرات المنزل، من قبوه إلى سطحه، وكانت النباتات تحتل المكان كله أحيانا."

وتنمو نباتات الماريجوانا بصورة جيدة تحت هذه الخيام

ووصف متحدث باسم الشرطة حرفية زراعة النباتات بأنها "غير عادية".

واكتشفت الشرطة أن شابا في الرابعة والعشرين من عمره يقوم على هذا النشاط بالمزرعة الداخلية في المنزل، وقد "استثمر مبلغا كبيرا، فيما يبدو، في إنشاء هذه المزرعة".

وقالت الشرطة إن المزرعة جرى تنظيمها بحيث يمكن جني الثمار على فترات زمنية مختلفة.

وفي نفس السياق، تم تفتيش مسكن يملكه الشاب في مدينة كولونيا عثر بداخله على كميات كبيرة من الماريجوانا التي تم جنيها.

وجرى التحفظ على الشاب لبعض الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحه. وتقول الشرطة إنه لا بد أن يتوقع عقوبة قاسية حين يحال إلى القضاء.

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