أمين عام الجامعة العربية يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتمنى أبو الغيط، خلال تهنئة بثها التلفزيون الموريتاني، للرئيس المنتخب كل التوفيق وكامل السداد في الاضطلاع بمسئولياته وللشعب الموريتاني الكريم مزيدا من التقدم ودوام الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وقال "إنني لعلى ثقة في أن معاليكم سوف تنجحون في مسيرتكم في خدمة موريتانيا وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها، وأن موريتانيا تحت قيادتكم ستواصل دورها الفاعل في الارتقاء بالعمل العربي المشترك على النحو الذي يلبي آمال وطموحات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة طاقاتها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومتها في كل ما من شأنه أن يحقق لها ولامتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار.