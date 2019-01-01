مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 125 مليون جنيه

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودى للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلى ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحسب بيان للوزارة، أمس.

حضر توقيع الاتفاق سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، على أن يتم توجيه 50% من التمويل للقطاع الزراعى والثروة الحيوانية.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، فيما نصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إى فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلى شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وتصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات تمثل منحا مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنح تساهم فى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى إطار تنوع الأدوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاقا مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.