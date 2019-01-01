مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين غانا ومالطا

وقعت غانا مذكرة تفاهم مع مالطا لتعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقع الاتفاق، وفقا لصحيفة "جانيان تايمز" على الإنترنت، مركز غانا لترويج الاستثمار مع وكالة التنمية الاقتصادية في مالطا، بهدف إنشاء مركز للدراسات والأبحاث يـتألف من مسؤولين من كلا البلدين لوضع استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تغطي مجالات الاهتمام المشترك.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون البلدان في إنشاء آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالمستجدات في مجال الاقتصاد والتجارة واللوائح والمعايير والاتجاهات الصناعية وتقارير تحليل السوق والمعارض.