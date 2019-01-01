مقتل وإصابة 57 شخصا في انقلاب حافلة في باكستان

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب 46 آخرون، اليوم الخميس، في انقلاب حافلة ركاب على طريق (بيشاور- إسلام آباد) السريع، بالقرب من تقاطع باهتار.

وذكرت الشرطة الباكستانية - وفق ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية - أن الحادث وقع في الساعات الأولى من اليوم عندما كانت السماء تمطر، مضيفة أن الحافلة خرجت عن سيطرة السائق عندما كان يحاول تجاوز مقطورة.

وحمّل رئيس شرطة المنطقة سيد علي، سائق الحافلة المسؤولية عن الحادث، مضيفا أن الشرطة أحالت القضية للقضاء؛ للبت فيها.

وبعد الحادث، أصدر رئيس الشرطة أوامره بتثبيت كاميرات لمراقبة السرعة بعد كل 500 متر على الطريق السريع.