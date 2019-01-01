المبعوث الأمريكي لسوريا يعقد اجتماعات موسعة بدير الزور

عقد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، اجتماعات موسعة مع قياديين في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مناطق الإدارة الذاتية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن "جيفري" عقد اجتماعًا برفقة وفد من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين مع المجلس المحلي، واجتماعًا أخر منفصلًا مع شيوخ العشائر والقبائل العربية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس دير الزور المدني غسان اليوسف: "إن الاجتماعات بدأت بزيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى مناطق شرق الفرات، متمثلًا بالسفير "جيفري" والمبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي في سوريا والعراق "وليام روباك" وقائد الجيوش الأمريكية في سوريا والعراق "بلاك ميران".

وأضاف اليوسف، أن الاجتماعات التي أجراها جيفري خلال اليومين الماضيين، شملت الأوضاع السياسية والعسكرية في مناطق الإدارة الذاتية، ومناقشة سبل حل الأزمة السورية بشكل عام، فضلًا عن ضرورة مشاركة ممثلي المنطقة في الحل السياسي.

كما بحث جيفري مع الأطراف في المنطقة، القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة ومنع عودته، إلى جانب الوصول إلى حل سياسي في سوريا، وكذلك دعم المناطق المحررة حديثًا في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات.