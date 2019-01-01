«مؤتمر الجامعات الإفريقية» يؤكد أهمية وضع برامج تنمية مستدامة لإفريقيا

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم بالقارة الأفريقية"، أهمية وجود برامج تنمية مستدامة تراعي التطور الزمني والتكنولوجي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب الأفارقة في كافة المجالات.

ودعا المشاركون في المؤتمر - خلال جلسات اليوم الأخير اليوم الخميس - مؤسسات التعليم العالي إلى العمل على خدمة البيئة المحيطة بها، مشددين على ضرورة عمل المؤسسات من خلال منظومة متكاملة حتى تؤثر التأثير الإيجابي المطلوب، لافتين إلى أن مشكلة التطوير في أفريقيا هي مشكلة تمويل وليست مشكلة عقول.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، والذي يشارك به 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية، وتنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية سوف يخدم أعماله اليوم.