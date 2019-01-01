 استطلاع: ثلثا الكوريين الجنوبيين يعتزمون مقاطعة اليابان - بوابة الشروق
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استطلاع: ثلثا الكوريين الجنوبيين يعتزمون مقاطعة اليابان

سول - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 5:22 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 5:22 ص
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "ريل ميتر" أن أكثر من ثلثي الكوريين الجنوبيين الذين شملهم الاستطلاع يعتزمون المشاركة في حركة لمقاطعة اليابان وسط غضب شعبي من القيود اليابانية على بعض صادراتها.

وقال 8ر66 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم يخططون للمشاركة في حركة المقاطعة بينما قال 8ر26 % إنهم لا يعتزمون المشاركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال 48% ممن شملهم الاستطلاع إنهم مقاطعون حاليا للسلع اليابانية بينما قال 6ر45% إنهم غير مشاركين في المقاطعة.

وشمل استطلاع الرأي 501 كوري جنوبي تخطوا سن الـ19.

يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها سوف تفرض قيودا على الصادرات من ثلاث مواد مهمة مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر، وأنها من الممكن أن تحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمة للمشترين الجديرين بالثقة.

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