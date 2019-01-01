مستشارة النمسا ترشح مفوضا جديدا للاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسعة

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أعلنت المستشارة الفيدرالية النمساوية "بيرجيته بيرلاين"، عن ترشيحها "يوهانس هان" لتولي منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات توسعة الاتحاد.

وقالت بيرلاين - في تصريحات اليوم الخميس - إنه "في ضوء المناقشات التي جرت حتى الآن مع الأحزاب النمساوية الممثلة في المجلس الوطني ( البرلمان) أعتزم تقديم اقتراح باسم الحكومة الاتحادية إلى البرلمان لترشيح هان لهذا المنصب".

وأضافت أنها أجرت مشاورات مع رئيس البرلمان "فولفانج سوبوتكا" لطرح هذا الترشيح وإبلاغها بقرار البرلمان.

يذكر أن يوهانس هان هو أحد كوادر حزب الشعب وعمل وزيرا سابقا للعلوم ومفوضا للنمسا بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2010.