 الصين وإيطاليا تتعهدان بالدفاع عن التجارة الحرة والتعددية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين وإيطاليا تتعهدان بالدفاع عن التجارة الحرة والتعددية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:30 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:30 ص

أكد عضو مجلس الدولة وزير المالية الصيني ليو كون ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيوفاني تريا، أن البلدين سيتعاونان في الدفاع عن التجارة الحرة والتعددية.

جاء ذلك خلال الحوار المالي الأول بين إيطاليا والصين في مدينة ميلانو، بعد أشهر من توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول مبادرة الحزام والطريق، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس.

وتعهد الجانبان، خلال الحوار، بتنفيذ المذكرة، ودعم مبادرة الحزام والطريق وإقامة مشاريع في أسواق الطرف الثالث من خلال التعاون في مجال التمويل.

واتفق الجانبان على تحسين حوكمة الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون في السوق المالية والرقابة المالية، وتشجيع المؤسسات المالية على الازدهار في أسواق بعضها البعض.


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