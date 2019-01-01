وزير الكهرباء أمام النواب: نملك خطة لتحويل 25 مليون عداد عادي إلى مسبوق الدفع

بريطانيا استغرقت 10 سنوات للتحول إلى عدادات مسبوقة الدفع.. لدينا 150 ألف عامل في القطاع نحتاج منهم 30 ألف فقط

حضر وزير الكهرباء محمد شاكر اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة طلعت السويدي اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من طلبات النواب في دوائرهم.

وانتهى الاجتماع إلى تعهد من الوزير بمراعاة كافة طلبات النواب والنظر فيها، والتي وصل عددها إلى 19 استفسارا وطلبا.

وثار خلال الاجتماع عدة سجالات حول قضايا وأزمات الكهرباء، جاء أبرزها والذي فجرته النائبة عبير تقبية، بسبب ما اعتبرت أنه "مشكلة كبرى" تواجه الفلاحين وبيوتهم، التي يتم حرمانها من الكهرباء بسبب وجود 5 منازل في بيت واحد، وعدم دخول العدادات لكل تلك البيوت واحتساب جهدها على العداد الوحيد.

وقد اعتبر الوزير ذلك مخالفة لايجوز الدفاع عنها أو تقنينها، وإنما البحث عن حل لتصويبها، وهنا تدخل النائب سيد حجازي، الذي أكد أن الفلاحين اعتادوا على هذا الوضع من الثمانينات، وهم لايرتكبون مخالفة بتأجير الشقق لغير، وإنما هم أبناءهم وأحفادهم في نفس البيت، ليرد الوزير: كل شقة لها جدرانت منفصلة يجب أن يكون لها عداد، والوضع مخالف.

ليشتعل الجدل بين الوزير والنواب الذين أكدوا على أن الوضع يزداد سوء والوزارة والمحليات يرفضون توصيل العدادات لكل تلك الشقق، التي تخص الأبناء والآباء في بيت واحد، وأنه يجب تصحيح الوضع، ليرد الوزير: الوضع خاطئ، وتوصيل الناس للمرافق بأنقسهم دون عدادات، مسألة مخالفة.

وتدخل النائب طلعت السويدي، مؤكدا أن التراخيص ليست في يد الوزير، ولا نستطيع أن ندافع عن أي مخالف بأي صورة، ليصر النواب: الفلاحون محرومون من الكهرباء، ويتم تحرير محاضر جزافية ضدهم.

بعدها تطرق الوزير إلى مسألة الفواتير، ومشكلات العدادات، ليؤكد أن مصر اقتربت من تركيب 7.5 مليون عداد مسبوق الدفع، ضمن الاتجاه الذي تتخذه الدولة للقضاء على مشكلات الفواتير أو شكاوى الدخول في شرائح أخرى وغيرها، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة لتحويل 25 مليون عداد عادي إلى مسبوق الدفع.

وأضاف: الخطة موضوع لها 5 سنوات فقط، ولو استطعنا ذلك لنكون حققنا إنجاز غير مسبوق في العالم، فانجلترا استطاعت التحول في غضون 10 سنين، وعموما التحول سيكو نفي صالح المستهلك وليس الدولة فقط.

وعن طلبات النواب حول التعيينات في شركة الكهرباء أوضح الوزير: لدينا 150 ألف عامل في قطاع الكهرباء، ولا نحتاج إلا لـ30 آلاف فقط، والتعيينات حاليا لاتتم إلا من خلال المسابقات، وعموما لا نقوم بأي تعيين إلا لتخصصات نادرة نحتاج إليها بشدة سواء مهندسين أو فنيين.

ودعا الوزير النواب إلى تنظيم جولة وزيارة ميدانية إلى محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، ليدركوا حجم الإنجاز ويروا محطات على درجة عالية من الكفاءة.

وطالبت اللجنة بضرورة الوضع في الاعتبار العمل تعيين عدد من ابناء أي منطقة يقام عليها أي مشروعات خاصة بالوزارة.

وقال رئيس اللجنة: على الوزارة مراعاة تعيين أبناء المناطق المقامة عليها المشروعات، طالما الوظائف لا تحتاج إلى خبرات معينة.

ورد محمد شاكر، وزير الكهرباء، على تأييده لمراعة هذا الأمر، مع موافاة اللجنة بصورة من أي مسابقات للتعيين، كما أكد الوزير أن شحن العدادات الكهربائية سابقة الدفع سيكون من خلال الهاتف المحمول خلال المرحلة القادمة تفاديا لأي معوقات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليار و700 ألف جنيه كحد أدني من أجل تحويل الضغط الهوائي إلي كابلات أرضية.

وأضاف أن المحافظين هم من يحددون للوزارة الاماكن الاخطر، التي تحتاج إلى تغيرات الهوائي إلى كابلات أرضية.