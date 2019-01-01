ضبط صاحب شركة وعامل بحوزتهما 22 جرام هيروين بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على صاحب شركة وعامل لاتجارهم في المخدرات وبحوزتهم 22 جرام هيروين بمنطقة الشيخ زايد.

أثناء مرور القول الأمني بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة أمام منتجع الربوة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد تمكنوا من ضبط كل من تامر م ح، يبلغ من العمر 44 عاما، صاحب شركة لاستصلاح الأراضى ومقيم بالحى الأول وبحوزته 2 تذكرة بداخلهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 2 جرام، عبد الكريم ح، يبلغ من العمر 42 عاما، عامل، وبحوزته عدد 23 تذكرة بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 20 جراما ومبلغ 300 جنيه.

بمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل ترويجها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.