حماس تعلن مقتل أحد عناصر القسام قرب حدود غزة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، مساء الخميس، عن مقتل أحد عناصر كتائب القسام، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حدود قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.