الخنيسي: التأهل لنصف النهائي لم يكن سهلا

أكد طه ياسين الخنيسي، مهاجم المنتخب التونسي، على سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد التفوق على منتخب مدغشقر، مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام.

وقال الخنيسي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «سعيد جدًا بالفوز في مباراة اليوم، والتأهل لنصف النهائي بعد غياب طويل، الكل شاهد الفرق في الأداء بين مباراة اليوم والمباراة الماضية أمام غانا».

وأضاف مهاجم المنتخب التونسي: «الضغط على المنتخب التونسي كان أكبر من منتخب مدغشقر، الوصول لنصف النهائي لم يكن سهلُا، بدأنا البطولة بمستوى أقل من مستوانا الطبيعي، بعد ذلك بدأ في الإرتفاع تدريجيًا خلال المباريات».

وتابع: «المباراة القادمة أمام منتخب قوي "السنغال" وعلينا أن نقدم أداءً أفضل مما قدمنا حتى الآن، وسنبذل أقصى جهدنا للتأهل للمباراة النهائية وتحقيق اللقب».

وحقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب السنغال في نصف نهائي البطولة.