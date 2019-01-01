وزراء دفاع «آسيان» يناقشون النزاع في بحر الصين الجنوبي

اجتمع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، في العاصمة التايلاندية بانكوك لمناقشة قضايا الأمن والدفاع والتهديدات الأمنية وعلى رأسها النزاع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه في نهاية الاجتماع وقع الوزراء إعلانا مشتركا أشادوا فيه بأول تدريبات عسكرية بحرية أجريت بين رابطة آسيان والصين العام الماضي، كما أبدوا ترحيبهم بالتدريبات العسكرية البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي براويت وونجسوون، الذي ترأس الاجتماع - في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الوزاري - أن الوزراء أكدوا مجددا أهمية التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي، بما يتماشى مع القانون الدولي وتجنب أي إجراءات أو تصرفات قد تؤدي إلى التصعيد وتعقيد الوضع في المنطقة، ويتمثل النزاع في اتهام الصين والولايات المتحدة بعضهما البعض بعسكرة بحر الصين الجنوبي.

كما وقع وزراء دفاع دول آسيان إعلانا مشتركا حول الأمن المستدام، والذي يشدد على أهمية العمل معًا لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة والتزامهم باستكشاف مجالات جديدة للتعاون متبادل المنفعة.

واقترحت تايلاند -التي تتولى الرئاسة الدورية للآسيان هذا العام- مبادرات جديدة بما في ذلك تحسين دور مؤسسات دفاع الآسيان في دعم إدارة الحدود لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

وتتكون رابطة الآسيان من عشر دول هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس والفلبين وماليزيا وميانمار وتايلاند وسنغافورة وفيتنام.