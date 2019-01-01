واشنطن بوست: البيت الأبيض يضغط على الكونجرس لمواجهة نفاد أموال وزارة الخزانة الأمريكية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن ضغوط يمارسها البيت الأبيض على قادة الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الإنفاق ورفع سقف الدين خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، وذلك على خلفية تقرير صدر مؤخراً تسبب في صدمة كبيرة، والذي خلص إلى نفاد الأموال النقدية لوزارة الخزانة الأمريكية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن المحادثات تعثرت في ظل الخلاف المشتعل بين الديمقراطيين والبيت الأبيض، ويواجه قادة واشنطن الآن خطر حدوث تراكم مالي يهدد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنه يجب رفع سقف الدين بحلول أوائل سبتمبر المقبل، لضمان أن قدرة الحكومة على دفع فواتيرها، وينتهي الإنفاق على العديد من البرامج الفيدرالية الأمريكية نهاية سبتمبر المقبل، مما يتطلب إبرام صفقة منفصلة لمنع إغلاق الحكومة /المعني بوقف كل الخدمات الحكومية المصنفة على أنها (غير ضرورية) حسب قانون الحماية من العجز المالي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أجرى مشاورات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الأسبوع، والتقى - أمس الأربعاء - قادة الحزب الجمهوري والقائم بأعمال رئيس الأركان ميك مولفاني، في محاولة لإيجاد حل.

وأوضحت بيلوسي أن أي زيادة في الحد الأقصى للديون الفيدرالية يجب أن تأتي في إطار صفقة موازنة أوسع نطاقا لمدة عامين، وهو نهج يفضله أيضًا كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن المشرعون والإدارة من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق قبل أن عطلة الصيف السنوية للكونجرس في أغسطس المقبل.