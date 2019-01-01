طارق سليمان يرحب بالعمل في جهاز المنتخب ويكشف الفارق بين أجيري وبرادلي

رحب طارق سليمان طبيب منتخب الشباب بالعمل في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، وأنه ليس لديه أي مانع في العودة من جديد إلي جهاز المنتخب بعد أن عمل في جهاز المنتخب خلال فترة تولي الأمريكي بوب برادلي القيادة الفنية.

وأعرب سليمان عن حزنه الشديد لخروج المنتخب من بطولة أفريقيا بهذا الشكل ومن دور الـ 16 ، مشيرا الي أن مسئولية الخروج يتحملها كاملة أجيري المدير الفني للمنتخب والذي لم يكن لديه أي رؤية فنية، إلي جانب أن اختياراته للاعبين كانت خاطئة تماما وغابت عنها العدالة، وجامل بعض اللاعبين الذين لم يستحقوا التواجد في المنتخب.

وشدد سليمان أن عمرو ورده لم يكن يستحق الإستمرار في المنتخب بعد الواقعة الأخلاقية المشينة، وانه كان من المفترض أن يقوم أجيري بإبعاده فورا من معسكر المنتخب وأن استمرار اللاعب في النهاية يعد قرار أجيري وأن ربيع ياسين سبق وأن أن استبعد اللاعب من منتخب الشباب بسبب سوء السلوك ووفقه الله في الفوز وقتها ببطولة افريقيا.

وكشف سليمان انه يوجد فارق كبير بين برادلي وأجيري وأن الأول مدرب علي مستوي عالي وهو من كان له دور في ظهور نجومية بعض اللاعبين ومنهم محمد صلاح والنني وانه كان يأخذ رأي ضياء السيد وقتها في الأمور الفنية وأن غياب التوفيق وقتها حرمه من الصعود بالمنتخب للمونديال، أما أجيري فهو مدير فني مستواه متواضع ولا يستعين برأي هاني رمزي في شيئ ويعتمد علي مساعده، مشيرا الي ان هاني رمزي "مظلوم" ولم يكن هو صاحب الكلمة العليا في الجهاز الفني مثلما كان يردد البعض.